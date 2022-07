Calciomercato Atalanta | idea Pinamonti sempre viva | pronta la nuova accelerata

(Di venerdì 15 luglio 2022): i nerazzurri non abbandonano la pistae sarebbero pronti a ad acceleraremente L’, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non molla la pista che porta ad Andrea. Al momento l’attaccante è stato messo in stand-by, ma la possibile cessione di Muriel alla Roma potrebbe riaprire tutto. Gasperini non ha mai nascosto di voler rinforzi in avanti, e l’interista sarebbe il suo preferito. Lo stessosi sente pronto al salto di qualità e pensa che all’potrebbe essere la scelta giusta per la sua carriera dato che il gioco di Gasp esalta il lavoro e la produzione degli attaccanti. La Dea si prepara a tornare a trattare con l’Inter, magari forte dei nuovi fondi derivanti ...

Il classe 2003, che può giocare sia da regista che da mezzala, ha diversi estimatori in Ligue 1 e piace anche all', ma il Monza sembra in vantaggio. Si valuta attentamente anche il mancino ...... contatti con l'per il centrocampistaRoma news, Carnevali parla della trattativa per Frattesi L'attacco non è l'unico reparto in cui la Roma vorrebbe migliorarsi in questa ...Due obiettivi del Parma rischiano di sfumare definitivamente. Nicolò Cambiaghi (classe 2000), esterno offensivo scuola Atalanta, è ad un passo dall’accordo con l’Empoli. Il giocatore che nell’ultima ...L’Atalanta, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non molla la pista che porta ad Andrea Pinamonti. Al momento l’attaccante è stato messo in stand-by, ma la possibile cessione di Muriel ...