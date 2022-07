Calcio Serie B, varato il calendario delle partite: si parte il 13 agosto (Di venerdì 15 luglio 2022) Milano – Prima giornata il 13 agosto (con anticipi il 12), ultima il 19 maggio. Sta per nascere la nuova Serie B, quella di squadre grandi firme: stasera a Reggio Calabria il primo atto ufficiale della nuova stagione sportiva della Serie BKT 2022/23, Dalle 20.30, all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” con diretta sulle piattaforme dei tre broadcaster ufficiali, Sky, Dazn e Helbiz Live, e sui Canali You Tube di Reggina 1914 e Dazn, si definisce il calendario. La novantunesima edizione della B partirà sabato 13 agosto con anticipo venerdì 12 agosto. Ridotti al minimo i turni infrasettimanali che saranno due: giovedì 8 dicembre e martedì 28 febbraio. Tre le soste per gli impegni delle nazionali maggiori e giovanili: sabato-domenica 24-25 settembre, sabato-domenica 19-20 ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 luglio 2022) Milano – Prima giornata il 13(con anticipi il 12), ultima il 19 maggio. Sta per nascere la nuovaB, quella di squadre grandi firme: stasera a Reggio Calabria il primo atto ufficiale della nuova stagione sportiva dellaBKT 2022/23, Dalle 20.30, all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” con diretta sulle piattaforme dei tre broadcaster ufficiali, Sky, Dazn e Helbiz Live, e sui Canali You Tube di Reggina 1914 e Dazn, si definisce il. La novantunesima edizione della B partirà sabato 13con anticipo venerdì 12. Ridotti al minimo i turni infrasettimanali che saranno due: giovedì 8 dicembre e martedì 28 febbraio. Tre le soste per gli impegninazionali maggiori e giovanili: sabato-domenica 24-25 settembre, sabato-domenica 19-20 ...

