Calcio | Raphinha al Barcellona | la presentazione del nuovo acquisto blaugrana

BARCELLONA - Raphinha si presenta: 'Era il mio sogno, voglio dare il massimo' - Barcellona: Raphinha si presenta, era il mio sogno Attaccante brasiliano acquistato dal Leeds per 60 mln

Si e' svolta al Camp Nou la presentazione ufficiale del nuovo acquisto del Barcellona:, nuova ala del club blaugrana acquistato dal Leeds, ha firmato il contratto sul terreno di gioco dello stadio. Il 25enne e' costato ai catalani 55 milioni di euro (55,3 milioni di dollari), ..., che il Leeds aveva acquistrato dal Rennes per 17 milioni di sterline solo due anni fa, ha collezionato 65 presenze in Premier League segnando 17 gol e fornendo 12 assist. "È un sogno che si ...Giornata di grandi spese in casa Barcellona. Il club blaugrana, dopo essere riuscito a sbloccare finalmente il suo calciomercato, ha ufficializzato anche l’arrivo del brasiliano Raphinha, acquistato a ...Si e' svolta al Camp Nou la presentazione ufficiale del nuovo acquisto del Barcellona: Raphinha, nuova ala del club blaugrana acquistato dal Leeds, ha firmato il contratto sul terreno di gioco ...