Calcio, la nuova stella del Napoli Kvaratskhelia: M’ispiro a Cristiano Ronaldo (Di venerdì 15 luglio 2022) A chi ti ispiri? “Cristiano Ronaldo”. Si presenta così, volando alto, Kvicha Kvaratskhelia, nuovo attaccante del Napoli, che oggi ha tenuto la sua prima conferenza stampa a Folgarida–Dimaro, parlando dalla sua ammirazione per il portoghese e della scelta del numero di maglia che guarda a Ronaldo: “Ho scelto il 77 a Napoli perché 7 è il mio numero preferito, ma era rimasto solo il doppio 7, mi porta fortuna”. L’esterno georgiano spiega di aver scelto Napoli “perché è una squadra molto forte, gioca un buon Calcio. Quando ho avuto l’offerta ufficiale del Napoli ho deciso subito, non ci ho pensato su due volte. Per me è un grande stimolo giocare in una grande squadra, sono venuto qui per dare il massimo”. L’attaccante spiega di aver ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 luglio 2022) A chi ti ispiri? “”. Si presenta così, volando alto, Kvicha, nuovo attaccante del, che oggi ha tenuto la sua prima conferenza stampa a Folgarida–Dimaro, parlando dalla sua ammirazione per il portoghese e della scelta del numero di maglia che guarda a: “Ho scelto il 77 aperché 7 è il mio numero preferito, ma era rimasto solo il doppio 7, mi porta fortuna”. L’esterno georgiano spiega di aver scelto“perché è una squadra molto forte, gioca un buon. Quando ho avuto l’offerta ufficiale delho deciso subito, non ci ho pensato su due volte. Per me è un grande stimolo giocare in una grande squadra, sono venuto qui per dare il massimo”. L’attaccante spiega di aver ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Dal kebab alla casa in collina: la nuova Torino di Pogba, con moglie e figli - ilreventino : Calcio dilettanti: l’allenatore Rosario Cisternino pronto per una nuova avventura - svgnialcielo : no perché nella nuova casa c'è un campo da calcio di fronte al balcone dove si allenano i ragazzi aiuto - ilviboneseweb : Calcio, per la nuova stagione al Capo Vaticano tornano due vecchie conoscenze - cn1926it : #NapoliFemminile, Sara #Tamborini è una nuova calciatrice azzurra -