Pubblicità

sportli26181512 : 'Bayern e Atletico pensano a Ronaldo': dal portoghese messaggio social allo United: Secondo 'Espn' i tedeschi potre… - glooit : Calcio: da United 75 mln a Barca per De Jong, nodo contratto leggi su Gloo - Eurosport_IT : ?? Milan-Ibra, arriva il rinnovo ?? Derby Juve-Inter per Bremer ???? De Jong verso il Man.United ?? Ecco l'edicola d… - ada_cotugno : ?? Mini-thread - Cosa ci fanno sulla stessa prima pagina il primo ministro Tony Blair, il vincitore della lotteria… - marfederzn : Hanno offerto 30 mln. al manchester united, 250 al Fenomeno, 20 agli intermediari. -

Emissari dello, scrive la Bbc, sono a Barcellona per prova a sbloccare il trasferimento. Intanto, i media inglesi sottolineano che il Chelsea ha 'ritirato' la sua candidatura all'ingaggio di ...Ronaldo lascerà il ManchesterDove andrà E Ten Hag lo vorrebbe davvero tenere o sarebbe felice di una sua partenza ... il nostro podcast sulinglese. In questo appuntamento non si ...Il fuoriclasse portoghese non si sta (ancora) allenando con i compagni del Manchester United agli ordini del nuovo allenatore Erik Ten Hag perché ha usufruito di qualche giorno di permesso ulteriore, ...(ANSA) - ROMA, 15 LUG - L'avventura di Frank De Jong al Barcellona è conclusa, ma la sua disputa finanziaria ne blocca il passaggio al Manchester United. Il club inglese e quello catalano hanno ...