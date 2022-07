Burioni e la variante Centaurus: perché la paura di oggi è prematura e come proteggersi dall’infezione (Di venerdì 15 luglio 2022) Il professor Roberto Burioni parla oggi in un commento su Repubblica della nuova sottovariante di Omicron BA.2.75. Che nel frattempo è stata ribattezzata “Centaurus” su Twitter, secondo una moda tra i virologi che il dottore paragona a quella dei meteorologi sulle perturbazioni. Prima di tutto Burioni spiega che questa variante, identificata per la prima volta in India nello scorso maggio, in alcuni paesi sta crescendo a discapito della variante Omicron 2 (dalla quale deriva) del Coronavirus. Poi, possiede numerose mutazioni che potrebbero conferirle alcune capacità indesiderate, come la maggiore contagiosità, un’aumentata capacità di reinfettare i guariti e i vaccinati o addirittura una aumentata patogenicità, che potrebbe causare una malattia più ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Il professor Robertoparlain un commento su Repubblica della nuova sottodi Omicron BA.2.75. Che nel frattempo è stata ribattezzata “” su Twitter, secondo una moda tra i virologi che il dottore paragona a quella dei meteorologi sulle perturbazioni. Prima di tuttospiega che questa, identificata per la prima volta in India nello scorso maggio, in alcuni paesi sta crescendo a discapito dellaOmicron 2 (dalla quale deriva) del Coronavirus. Poi, possiede numerose mutazioni che potrebbero conferirle alcune capacità indesiderate,la maggiore contagiosità, un’aumentata capacità di reinfettare i guariti e i vaccinati o addirittura una aumentata patogenicità, che potrebbe causare una malattia più ...

