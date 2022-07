Buoni benzina per dipendenti privati: le istruzioni dell’AdE per il bonus da 200 euro (Di venerdì 15 luglio 2022) Sono pronte le istruzioni sui Buoni benzina destinati ai dipendenti privati: lo rende noto in queste ore l’Agenzia delle Entrate che mette a disposizione dei datori di lavoro la procedura per l’erogazione. I Buoni benzina, che possono avere un valore massimo di 200 euro, non sono da confondere con il bonus 200 euro destinato a tutti i lavoratori, pubblici e privati, sotto la soglia dei 35mila euro annui di retribuzione lorda. Come funzionano i Buoni benzina I Buoni benzina da 200 euro sono stati introdotti nel DL Anti Rincari a seguito dell’aumento del prezzo dei carburanti, per contrastare ... Leggi su fmag (Di venerdì 15 luglio 2022) Sono pronte lesuidestinati ai: lo rende noto in queste ore l’Agenzia delle Entrate che mette a disposizione dei datori di lavoro la procedura per l’erogazione. I, che possono avere un valore massimo di 200, non sono da confondere con il200destinato a tutti i lavoratori, pubblici e, sotto la soglia dei 35milaannui di retribuzione lorda. Come funzionano ida 200sono stati introdotti nel DL Anti Rincari a seguito dell’aumento del prezzo dei carburanti, per contrastare ...

