Buoni benzina: fino a 200 euro ai dipendenti nel 2022 (Di venerdì 15 luglio 2022) Pronte le istruzioni per i datori di lavoro del settore che intendono erogare ai propri dipendenti i Buoni benzina da 200 euro. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli. Buoni benzina: disponibili solo nel 2022 I bonus, che possono essere erogati solo nel 2022 e fino a un massimo di 200 euro per lavoratore, non sono tassati in capo ai dipendenti e sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa. La circolare n. 27/E, firmata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori che potranno beneficiarne. Chi può usufruirne? L'Agenzia delle Entrate, tenendo conto della norma, spiega che possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati.

