Brucia il bosco vicino al Faro di Bibione: turisti si tuffano in mare per salvarsi (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo le drammatiche immagini arrivate da Roma la passata settimana, questo venerdì è il Veneto protagonista. Sta Bruciando in questi minuti il bosco a ridosso del Faro di Bibione. Un nube densa di fumo visibile a chilometri di distanza, fino a Trieste, si è alzata verso l'alto con migliaia di bagnanti in spiaggia a trattenere il fiato. Decine le segnalazioni arrivate al centralino dei Vigili del fuoco. L'allarme è scattato verso le 14.40 con decine di bagnanti che hanno allertato i numeri di emergenza. Per fronteggiare il vasto incendio, che sta interessando una vastissima zona tra Faro e Passo Barca, sono stati inviati vigili del fuoco anche da Udine, Padova, Rovigo e Vicenza. Complessivamente, considerati anche i primi equipaggi giunti da Portogruaro, Latisana, Lignano e Mestre, stanno operando 2 ...

