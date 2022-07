Bros | la commedia gay di Billy Eichner debutterà al Toronto Film Festival 2022

(Di venerdì 15 luglio 2022) L'anteprima mondiale di, laromantica gay ideata da, avverrà al, lascritta, prodotta e interpretata da, avrà la sua anteprima mondiale alprima del debutto previsto nelle sale americane il 30 settembre. Il progetto è stato co-scritto e diretto da Nicholas Stoller e nel team della produzione è coinvolto anche Judd Apatow. Laviene descritta come una storia intelligente, affascinante ed emozionante su degli uomini gay che sembra stiano avvicinandosi all'amore. Nel ...

La commedia viene descritta come una storia intelligente, affascinante ed emozionante su degli uomini gay che sembra stiano avvicinandosi all'amore. Nel cast, oltre a Billy Eichner, ci sono ...