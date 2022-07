Brevetti | disegni e marchi | 46 milioni per i nuovi bandi

Pubblicità

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dello sviluppo economico che assegna per il 2022 risorse complessive pari a 46 milioni di euro ai nuovi bandi+,+ e Marchi+. L'intervento rientra nell'ambito della programmazione prevista dalla riforma sulla proprietà industriale per il triennio 2021 - 2023. I contributi agevolativi ...Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio il Decreto MiSE con la programmazione 2022 per la riapertura dei bandi relativi agli incentivi+, Marchi + e+. I nuovi bandi saranno pubblicati sul sito www.uibm.mise.gov.it entro 30 giorni. Si tratta di misure rivolte alle PMI , per la valorizzazione dei titoli di proprietà ...Previsti tra l'altro 30 milioni di euro per la misura per Brevetti+, di cui 10 milioni di euro sono risorse del Pnrr. Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dello sviluppo economico ...Dal Mise pronti i bandi «Brevetti+, Marchi+ e Disegni+» per gli incentivi 2022. Contributi agevolativi alle Pmi per la brevettabilità e la valorizzazione delle idee.