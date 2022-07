Bremer, anche il Napoli si inserisce nella corsa al brasiliano: le ultime (Di venerdì 15 luglio 2022) Non solo Inter e Juventus, nella corsa a Bremer si sarebbe inserito anche il Napoli dopo la cessione di Koulibaly Come riportato da Tuttosport, sempre più squadre sarebbero sulle tracce di Gleison Bremer, individuato dalla Juventus come sostituto perfetto di De Ligt e dell’Inter come erede di Skriniar. Bianconeri e nerazzurri si sfidano in una gara a chi prima trova la giusta disponibilità di denaro, ma prima servirà la partenza dei big difensivi (l’olandese per Madama, Skriniar per i nerazzurri). Chi invece potrebbe affondare già il colpo è il Napoli, che ha ormai monetizzato dalla cessione di Koulibaly. anche gli azzurri sono rientrati in corsa e per i bianconeri si fa sempre più complicata. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Non solo Inter e Juventus,si sarebbe inseritoildopo la cessione di Koulibaly Come riportato da Tuttosport, sempre più squadre sarebbero sulle tracce di Gleison, individuato dalla Juventus come sostituto perfetto di De Ligt e dell’Inter come erede di Skriniar. Bianconeri e nerazzurri si sfidano in una gara a chi prima trova la giusta disponibilità di denaro, ma prima servirà la partenza dei big difensivi (l’olandese per Madama, Skriniar per i nerazzurri). Chi invece potrebbe affondare già il colpo è il, che ha ormai monetizzato dalla cessione di Koulibaly.gli azzurri sono rientrati ine per i bianconeri si fa sempre più complicata. L'articolo proviene da Calcio News ...

