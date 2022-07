Brad Pitt vola a Roma da Angelina Jolie Ma non è come sembra | il motivo del viaggio

(Di venerdì 15 luglio 2022) Si metta il cuore in pace chi sta già sognando un ritorno di fiamma tra. È vero, l’attore èto nella Capitale dove al momento si trova la ex moglie, ma a spingerlo ad attraversare l’oceano è stato un amore più grande e che non può mai avere fine: quello per i figli. L’attore ha raggiunto la famiglia per festeggiare il compleanno dei gemelli Knox e Vivienne che spengono 14 candeline, e laavrebbe decisamente apprezzato il gesto.riporta Hollywood Life il soggiornono di, che nei giorni scorsi si è goduta il concerto dei Måneskin al Circo Massimo in compagnia della figlia Shiloh, è piuttosto denso di impegni. L’attrice è infatti impegnata nelle riprese del film ...

a Hollywood , dove Leonardo DiCaprio e, un divo in disarmo e la sua controfigura, si muovono nell'ambito della Hollywood degli ultimi anni Sessanta. Non manca però il seminale Pulp Fiction ...è sbarcato a Roma in queste ore per il compleanno di Vivienne e Knox, i gemelli avuti con Angelina Jolie , che compiono 14 anni. L'ex moglie si trova infatti nella capitale per il film '...Il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 18 novembre: ecco il trailer di She Said con Zoe Kazan e Carey Mulligan ...Brad Pitt è a Roma per festeggiare il compleanno dei gemelli Knox e Vivienne: perché per un volta Angelina Jolie è felice di rivederlo ...