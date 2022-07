Borse: Milano affonda (-3,44) con Draghi al Colle, la peggiore in Europa (Di venerdì 15 luglio 2022) La crisi politica in Italia trascina in basso le Borse europee, Milano la peggiore L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 15 luglio 2022) La crisi politica in Italia trascina in basso leeuropee,laL'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Piazza Affari supera la boa di metà giornata in peggioramento: in un clima già pesante su tutte le Borse europee, r… - sole24ore : ?? L'euro scende sotto la parità sul dollaro prima di un leggero recupero. Deludono le trimestrali di JpMorgan e Mor… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: La crisi di governo in Italia ha mandato a picco la Borsa di Milano e fatto schizzare verso l'alto lo spread. Oggi c'è… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: La crisi di governo in Italia ha mandato a picco la Borsa di Milano e fatto schizzare verso l'alto lo spread. Oggi c'è… - Agenzia_Italia : La crisi di governo in Italia ha mandato a picco la Borsa di Milano e fatto schizzare verso l'alto lo spread. Oggi… -