Borse in risalita nonostante Pil Cina Milano rimbalza dopo crisi Governo

(Di venerdì 15 luglio 2022) L'economia cinese nel secondo trimestre cresce solo dello 0,4%, in Italiain bilico, altro netto calo delle immatricolazioni di auto in Europa

Pubblicità

infoiteconomia : Borse verso risalita nonostante Pil Cina deludente e crisi Italia - DomaniGiornale : Stamattina #borse tranquille e #spread in leggera risalita di fronte a una #crisidigoverno le cui conseguenze e gra… - alinatede : RT @sole24ore: ?? Le #Borse europee vanno verso un avvio poco mosso nell'ultima seduta di una settimana ad alta tensione, segnata dal picco… - MarcelloPierge2 : RT @sole24ore: ?? Le #Borse europee vanno verso un avvio poco mosso nell'ultima seduta di una settimana ad alta tensione, segnata dal picco… - sole24ore : ?? Le #Borse europee vanno verso un avvio poco mosso nell'ultima seduta di una settimana ad alta tensione, segnata d… -

Il Sole 24 ORE

Si muove all'insegna del ribasso la seduta finanziaria delleeuropee , mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Gli investitori sono in attesa ... con una marcatadel 15,94%. ......la tempesta economica e finanziaria Da cosa nasce la turbolenza che sta facendo sbandare, ...gli altri L' inflazione inizierà finalmente a scendere E sarà una discesa ardita come la... Borse in risalita con Pil Cina deludente. Milano tiene dopo crisi Governo, ma spread sale a 230 Poco mosse anche le altre Borse europee (Parigi -0,14%, Francoforte +0,11%, Madrid +0,04%, Amsterdam +0,07% e Londra +0,04%), nonostante il rallentamento della Cina (Pechino ha visto crescere il Pil ...Petrolio in rialzo, balzo dello spread a 230 pb Le Borse europee provano a risalire nell’ultimo giorno di una settimana ad alta tensione per l’aumento dell’inflazione e la crisi di governo in Italia.