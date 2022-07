Borsa | Wall Street apre positiva | Dj +1 | 57% | Nasdaq +1 | 29%

Pubblicità

Accelerano i future aStreet, dopo un dato sulle vendite al dettaglio superiore alle attese. Quelli sul Dow Jones, in rialzo dello 0,4% prima della pubblicazione del dato, guadagnano ora 320 punti, l'1,05%. I future ...Su base mensile la produzione industriale è invece calata dello 0,2% contro il precedente rialzo dello 0,1% (1,4% in aprile) e la lettura invariata del consensus di Dow Jones Newswires e The... L'inflazione Usa vola al record dal 1981. Ancora giù le Borse, a Milano nuovo tonfo Saipem (ANSA) - NEW YORK, 15 LUG - Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dell'1,57% a 31.110,31 punti, il Nasdaq avanza dell'1,29% a 11.392,37 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1 ...Mentre i futures sugli indici di Wall Street indicano un avvio positivo a Piazza Affari, intorno alle 12,45 l'indice FTSE Mib sale dell'1,1% risalendo dai minimi da novembre 2020 toccati ieri. Volumi ...