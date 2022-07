Bonus benzina da 200 euro: cosa è, chi ne ha diritto e come ottenerlo (Di venerdì 15 luglio 2022) Si chiama Disegno di legge 21/2022. Si tratta di un Bonus benzina fino a 200 euro per i dipendenti nel privato. Ma cosa significa e chi può richiederlo? Tanto per cominciare vi basti sapere che si tratta di un Bonus una tantum e potranno essere erogati solo nel 2022 e fino a un massimo di 200 euro per lavoratore. Da quello che fa sapere la circolare n. 27/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, sembra che non sono tassati in capo ai dipendenti e sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa. Non solo, nella stessa si specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le modalità di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui siano riconosciuti come premio di risultato. Possono accedere al beneficio i datori di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Si chiama Disegno di legge 21/2022. Si tratta di unfino a 200per i dipendenti nel privato. Masignifica e chi può richiederlo? Tanto per cominciare vi basti sapere che si tratta di ununa tantum e potranno essere erogati solo nel 2022 e fino a un massimo di 200per lavoratore. Da quello che fa sapere la circolare n. 27/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, sembra che non sono tassati in capo ai dipendenti e sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa. Non solo, nella stessa si specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le modalità di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui siano riconosciutipremio di risultato. Possono accedere al beneficio i datori di ...

