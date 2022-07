Bonus benzina, a chi spettano i 200 euro e quando arrivano (Di venerdì 15 luglio 2022) Sono pronte le istruzioni per i datori di lavoro che vogliono erogare ai dipendenti del settore privato i buoni benzina fino a 200 euro, approvati dal governo con il decreto Ucraina bis per contrastare gli effetti economici della crisi. I buoni possono essere erogati solo nel 2022 e fino a un massimo di 200 euro per lavoratore; non sono tassati in capo ai dipendenti e sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa. La circolare n. 27/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le modalità di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui siano riconosciuti come premio di risultato. Bonus benzina, cos’è Il Bonus benzina o Bonus carburante è stato ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 luglio 2022) Sono pronte le istruzioni per i datori di lavoro che vogliono erogare ai dipendenti del settore privato i buonifino a 200, approvati dal governo con il decreto Ucraina bis per contrastare gli effetti economici della crisi. I buoni possono essere erogati solo nel 2022 e fino a un massimo di 200per lavoratore; non sono tassati in capo ai dipendenti e sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa. La circolare n. 27/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le modalità di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui siano riconosciuti come premio di risultato., cos’è Ilcarburante è stato ...

Pubblicità

mara_carfagna : Proroga del taglio delle accise su benzina e gasolio; bonus di 200 euro per 28 milioni di lavoratori e pensionati;… - borghi_claudio : @giulianol @TheForgottenM13 @megliobarbari L'unica cosa che si otterrebbe non facendo passare il decreto aiuti doma… - Agenzia_Ansa : Al via il bonus benzina da 200 euro, anche per le auto elettriche #ANSA - Vialedeiciliegi : RT @Adnkronos: Buoni #benzina: pronte le istruzioni per i datori di lavoro del settore privato che intendono erogarli ai propri dipendenti.… - Adnkronos : Buoni #benzina: pronte le istruzioni per i datori di lavoro del settore privato che intendono erogarli ai propri di… -