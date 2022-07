Bonus benzina 200 euro: requisiti, come funziona e come richiederlo (Di venerdì 15 luglio 2022) Bonus benzina 200 euro: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare sul suo sito ufficiale spiegando ai cittadini italiani quali sono gli step per richiedere i buoni istituiti per contrastare il caro carburante Bonus benzina 200 euro: come funziona L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito ufficiale tutti i passi da seguire per ottenere i buoni benzina da 200 euro che sono stati introdotti con il dl Aiuti per contrastare il caro carburante. Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, i Bonus sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa e non sono tassati. La misura è rivolta ai datori di lavoro privati anche nel caso in cui non si svolga attività ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 luglio 2022)200: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare sul suo sito ufficiale spiegando ai cittadini italiani quali sono gli step per richiedere i buoni istituiti per contrastare il caro carburante200L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito ufficiale tutti i passi da seguire per ottenere i buonida 200che sono stati introdotti con il dl Aiuti per contrastare il caro carburante. Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, isono integralmente deducibili dal reddito d’impresa e non sono tassati. La misura è rivolta ai datori di lavoro privati anche nel caso in cui non si svolga attività ...

Pubblicità

mara_carfagna : Proroga del taglio delle accise su benzina e gasolio; bonus di 200 euro per 28 milioni di lavoratori e pensionati;… - borghi_claudio : @giulianol @TheForgottenM13 @megliobarbari L'unica cosa che si otterrebbe non facendo passare il decreto aiuti doma… - Agenzia_Ansa : Al via il bonus benzina da 200 euro, anche per le auto elettriche #ANSA - FaustaSlanzi : RT @Agenzia_Ansa: Al via il bonus benzina da 200 euro, anche per le auto elettriche #ANSA - franco_sala : RT @mara_carfagna: Proroga del taglio delle accise su benzina e gasolio; bonus di 200 euro per 28 milioni di lavoratori e pensionati; esten… -