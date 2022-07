Bomba Dybala, l’annuncio sui social: trovato l’accordo con la nuova squadra! (Di venerdì 15 luglio 2022) Paulo Dybala si prepara ad essere il giocatore che scalderà il mercato di fine luglio. Il giocatore argentino, ancora senza sistemazione, è frutto di interesse di alcuni club, ma la situazione non decolla. Dybala Calciomercato Roma Napoli Chi si è sbilanciato nelle scorse ore è RadioRadio che parla del numero 21 dell’albiceleste vicino a vestire la maglia della Roma. A dare conferma di questa possibile Bomba di mercato per la società giallorossa sarebbe addirittura la parola di un dirigente di fama internazionale, che però non viene citato. E’ probabile che nelle prossime settimane la situazione del calciatore argentino si evolverà. Attualmente la Roma sembra essere in vantaggio, Mourihno sta provando a convincere il calciatore e la dirigenza prova a lavorare sul contratto. Probabilmente si dovrà aspettare la partenza di ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 luglio 2022) Paulosi prepara ad essere il giocatore che scalderà il mercato di fine luglio. Il giocatore argentino, ancora senza sistemazione, è frutto di interesse di alcuni club, ma la situazione non decolla.Calciomercato Roma Napoli Chi si è sbilanciato nelle scorse ore è RadioRadio che parla del numero 21 dell’albiceleste vicino a vestire la maglia della Roma. A dare conferma di questa possibiledi mercato per la società giallorossa sarebbe addirittura la parola di un dirigente di fama internazionale, che però non viene citato. E’ probabile che nelle prossime settimane la situazione del calciatore argentino si evolverà. Attualmente la Roma sembra essere in vantaggio, Mourihno sta provando a convincere il calciatore e la dirigenza prova a lavorare sul contratto. Probabilmente si dovrà aspettare la partenza di ...

