Bomba dalla Germania, salta la tournèe estiva: Barcellona a un passo dall’attaccante! (Di venerdì 15 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, Barcellona e Bayern sarebbero pronte a chiudere l’affare Lewandowski nel weekend. Il calciatore, infatti, non dovrebbe far parte dei convocati per la tournèe estiva. Arrivano conferme anche dall’Italia, secondo Fabrizio Romano, Chelsea e Paris Saint-Germain sono informati sulla situazione del centravanti polacco: è stato detto loro che il suo trasferimento al Barça è alla fase finale e il calciatore voleva solo il Barcellona. Lewandowski Bayern Barcellona Siamo quindi ai titoli di coda della vicenda durata quasi un mese, l’estate del Barça è sicuramente ricca di nuovi nomi che Xavi avrà modo di inserire nel nuovo sistema di gioco. La rosa Blaugrana inizia a impensierire le contendenti nazionali e non solo, qualora ci fosse l’ufficialità di tale ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Sky Deutschland,e Bayern sarebbero pronte a chiudere l’affare Lewandowski nel weekend. Il calciatore, infatti, non dovrebbe far parte dei convocati per la. Arrivano conferme anche dall’Italia, secondo Fabrizio Romano, Chelsea e Paris Saint-Germain sono informati sulla situazione del centravanti polacco: è stato detto loro che il suo trasferimento al Barça è alla fase finale e il calciatore voleva solo il. Lewandowski BayernSiamo quindi ai titoli di coda della vicenda durata quasi un mese, l’estate del Barça è sicuramente ricca di nuovi nomi che Xavi avrà modo di inserire nel nuovo sistema di gioco. La rosa Blaugrana inizia a impensierire le contendenti nazionali e non solo, qualora ci fosse l’ufficialità di tale ...

Pubblicità

sscalcionapoli1 : Bomba dalla Turchia: il Milan rilancia a 35mln per Elmas, percentuale al Fenerbahce - GaeDiPalma : @tuttonapoli 'Bomba dalla Turchia', non è il titolo migliore in questo periodo - noianononhodet1 : ma avete notato come è cambiata la narrazione riguardo la guerra? Siamo passati dalla versione finanziaria della bo… - James_Senise : Per l'affare #KimMinJae stann proprio ncazzati sti turchi. - tuttonapoli : Bomba dalla Turchia: il Milan rilancia a 35mln per Elmas, percentuale al Fenerbahce -