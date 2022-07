Bologna, UFFICIALE l’arrivo di Cambiaso dalla Juve (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Bologna con un comunicato UFFICIALE ha reso noto l’acquisto dell’esterno della Juventus, Andrea Cambiaso Il Bologna con un comunicato UFFICIALE ha reso noto l’acquisto dell’esterno della Juventus, Andrea Cambiaso. Il comunicato dei felsinei: COMUNICATO – «Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 dalla Juventus Fc il diritto alle prestazioni sportive del difensore Andrea Cambiaso». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Ilcon un comunicatoha reso noto l’acquisto dell’esterno dellantus, AndreaIlcon un comunicatoha reso noto l’acquisto dell’esterno dellantus, Andrea. Il comunicato dei felsinei: COMUNICATO – «IlFc 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023ntus Fc il diritto alle prestazioni sportive del difensore Andrea». L'articolo proviene da Calcio News 24.

