Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti venerdì 15 luglio

Il Bollettino dell'emergenza Coronavirus del Veneto aggiornato a venerdì 15 luglio 2022. Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Veneto, una delle zone più colpite fin dall'inizio dell'emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 9.264 nuovi contagi, 13 morti, 25 (-4) ricoverati in terapia intensiva, 718 (+12) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 905 gli attualmente positivi in più per un totale di 107.751.

