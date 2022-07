Bollette luce e gas, italiani nei guai: succederà al rientro dalle vacanze (Di venerdì 15 luglio 2022) . Non una bellissima sorpresa per tutte le famiglie dopo la parentesi estiva A settembre sono previsti nuovi rincari e soprattutto modifiche unilaterali alle vecchie tariffe. Le compagnie presenti nel libero mercato si stanno adeguando ai prezzi alle stelle dell’energia. Il costo dell’energia e L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) . Non una bellissima sorpresa per tutte le famiglie dopo la parentesi estiva A settembre sono previsti nuovi rincari e soprattutto modifiche unilaterali alle vecchie tariffe. Le compagnie presenti nel libero mercato si stanno adeguando ai prezzi alle stelle dell’energia. Il costo dell’energia e L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

marcoranieri72 : RT @pietrop15671757: Bollette di luce e gas, dalle società modifiche unilaterali con aumenti fino al 300%. Ecco come ... - pietrop15671757 : Bollette di luce e gas, dalle società modifiche unilaterali con aumenti fino al 300%. Ecco come ... - ROSACANINACLUB : Bollette, nuova stangata su luce e gas: come tutelarsi dagli aumenti - ntonielemarches : @sole24ore Scusate ma fino ad oggi cosa hanno fatto? Aumento del costo della vita, inflazione alle stelle,bollette… - Giovann75194542 : @ottobrerosa Ma che vai enarrando ha aumentato gli stipendi le pensioni aiuti ai disabili abbassato le bollette luc… -