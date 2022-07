Bob Dylan “vieta” l’uso dei cellulari durante il concerto: il ritorno del cantautore e Premio Nobel in Europa (Di venerdì 15 luglio 2022) Il cantante torna in concerto dopo una lunga assenza legata all’emergenza pandemica da Covid-19 e annuncia il suo tour europeo Rough and Rowdy Ways. Ma Bob Dylan mette il veto sulla presenza di cellulari all’evento. Bob Dylan attraversa l’Europa ma non si ferma in Italia e vieta l’uso dei cellulari Due mesi di tour con 25 date: il cantante inizierà il 25 settembre a girare tutta l’Europa ma non si fermerà in Italia. Inizia da Oslo, poi due tappe in Svezia, una in Danimarca, sei date in Germania, tre in Francia, una in Belgio, due in Olanda, sette in Inghilterra (di cui quattro al Londra) e due in Scozia, entrambe al SEC Armadillo di Glasgow. Il cantautore però per questa occasione ha deciso di imporre una regola ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 luglio 2022) Il cantante torna indopo una lunga assenza legata all’emergenza pandemica da Covid-19 e annuncia il suo tour europeo Rough and Rowdy Ways. Ma Bobmette il veto sulla presenza diall’evento. Bobattraversa l’ma non si ferma in Italia edeiDue mesi di tour con 25 date: il cantante inizierà il 25 settembre a girare tutta l’ma non si fermerà in Italia. Inizia da Oslo, poi due tappe in Svezia, una in Danimarca, sei date in Germania, tre in Francia, una in Belgio, due in Olanda, sette in Inghilterra (di cui quattro al Londra) e due in Scozia, entrambe al SEC Armadillo di Glasgow. Ilperò per questa occasione ha deciso di imporre una regola ...

Pubblicità

texlitfiba : RT @AnatoliBoskov: #liveaid1985 @bobdylan @officialKeef #ronwood Sembrava una buona idea! Ronnie Wood dei Rolling Stones spiega come lui e… - FiocchettaSimon : RT @AnatoliBoskov: #liveaid1985 @bobdylan @officialKeef #ronwood Sembrava una buona idea! Ronnie Wood dei Rolling Stones spiega come lui e… - tizianasullalun : Bob Dylan torna in tour in Europa e mette al bando gli smartphone ai concerti. Ah quanto mi mancano i cazziatoni di… - Beadreambig : ???? Knockin' On Heaven's Door, la bellissima storia di come Bob Dylan scrisse il suo capolavoro - RobbreportIT : Record per “Blowin’ in the Wind” di Bob Dylan, venduto all’asta per 1,8 milioni di dollari -