Birra Ichnusa | scatta l’allarme perché contiene livelli fluori oltre la soglia L’Azienda | “Nessuna ragione d’allarme”

(Di venerdì 15 luglio 2022)è finita al centro di pericoloso e controproducenti polemiche ed accuse. Tutto è partito dalla denuncia prima di un giornalista e poi da regista ed attivista sardo Massimiliano Mazzotta. Tuttavia,si difende dagli attacchi.laLaè finita in un vortice di polemiche ed accuse che hanno fattorenei produttori ma anche in chi da anni compra la famosasarda che appartiene al gruppo olandese Heineken. La denuncia è partita dallo stabilimento di ...

24Trends_Italia : 1. Fabregas - 100mille+ 2. Diallo - 10mille+ 3. Lia Quartapelle - 10mille+ 4. Rkomi - 10mille+ 5. Molina - 5mille+… - Linda_Liguori : #Ichnusa, la birra che ha la Sardegna nel #naming , nello spirito, nel logo. Una parola greca che scolpisce l'isola… - GigielleGielle : @gicrisf Molto chiaro. Ichnusa è la mia birra preferita. 4/5 al mese. - CEustacchi : “Birra #Ichnusa e #fluoruri nell’acqua. Per come la penso io i primi a dover essere indagati sono i vigliacchi che… - tutto_travaglio : #Scoppia il caso Birra Ichnusa, accusata di contenere sostanze pericolose - -

, celebre marchio diprodotto in Sardegna, è stata accusata di contenere sostanze pericolose come i fluoruri oltre il limite stabilito. Il marchio, di proprietà del gruppo olandese ...Laè finita al centro delle polemiche a causa dell'accusa, mossa dal documentario Chemical Bros, di essere ' a rischio fluoruri nell'acqua '. Il birrificio di Assemini ha però ritenuto le ...Il documentario Chemical Bros ha accusato la birra Ichnusa di contenere livellid i fluoruri oltre la soglia. La risposta dell'azienda sarda ...Birra Icnhusa a rischio fluoruri La risposta del marchio sardo non s'è fatta attendere, e dissipa ogni dubbio a riguardo.