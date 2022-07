Biden nel Medio Oriente sottosopra, direttamente da Israele all'Arabia Saudita per incontrare Bin Salman (Di venerdì 15 luglio 2022) - Un volo storico ha portato il presidente Usa a Gedda per l'incontro con il principe Saudita con il quale la tensione è altissima per l'omicidio del giornalista ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 15 luglio 2022) - Un volo storico ha portato il presidente Usa a Gedda per l'incontro con il principecon il quale la tensione è altissima per l'omicidio del giornalista ...

Pubblicità

fattoquotidiano : 6/9 @DanielEllsberg: “Biden contro Assange? Una vergogna”. Il Fatto Quotidiano ha intervistato il leggendario whist… - fuk1furiosa : RT @Diogene55: Nel resto d'Europa hanno tirato un po' tutti i remi in barca, vista l'aria che tira, i Tedeschi poi sono seccatissimi per la… - Loredanataberl1 : RT @a_lambardi: Vedo le immagini di #Biden nel suo viaggio in Medio Oriente e mi vergogno io per gli #USA ???? - AlMaran83 : RT @NamanTarcha: #Usa Biden a Tel Aviv: Staremo sempre con israele 38mld$ donati in 10 anni per la sua sicurezza #Palestina???? 78 #bambini… - ATHOMICAAQUILA1 : L'emiro della Mecca, il principe Khaled bin Faisal Al Saud, riceve il presidente degli Stati Uniti Biden all'aeropo… -