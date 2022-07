Biden in Arabia Saudita, l’incontro (senza stretta di mano) con Mohammed bin Salman – Il video (Di venerdì 15 luglio 2022) Joe Biden ha incontrato Mohammed bin Salman, diventando il primo presidente statunitense a volare da Israele verso un Paese arabo che non riconosce lo Stato ebraico. Per l’occasione Riad ha accettato di riaprire lo spazio aereo a tutti i vettori, mettendo fine al bando dei voli da e per Tel Aviv. Appena sbarcato a Gedda, Biden ha salutato bin Salman battendo il pugno, dopo avere stretto le mani di altri dirigenti che lo avevano accolto. Anche nella sua visita in Israele Biden non aveva stretto la mano al premier Yair Lapid. I media dell’Arabia Saudita hanno celebrato l’arrivo di Biden come un momento «fondamentale per lo sviluppo del partenariato americano-Saudita», dopo anni di tensioni nate anche ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Joeha incontratobin, diventando il primo presidente statunitense a volare da Israele verso un Paese arabo che non riconosce lo Stato ebraico. Per l’occasione Riad ha accettato di riaprire lo spazio aereo a tutti i vettori, mettendo fine al bando dei voli da e per Tel Aviv. Appena sbarcato a Gedda,ha salutato binbattendo il pugno, dopo avere stretto le mani di altri dirigenti che lo avevano accolto. Anche nella sua visita in Israelenon aveva stretto laal premier Yair Lapid. I media dell’hanno celebrato l’arrivo dicome un momento «fondamentale per lo sviluppo del partenariato americano-», dopo anni di tensioni nate anche ...

