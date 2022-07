Biden in Arabia Saudita: «Bin Salman è responsabile dell’omicidio di Khashoggi». Il principe ereditario respinge le accuse (Di venerdì 15 luglio 2022) «Ho detto al principe ereditario Mohammed bin Salman che penso sia personalmente responsabile per l’uccisione di Khashoggi». A dirlo è Joe Biden a Gedda dopo l’incontro di oggi con il principe ereditario dell’Arabia Saudita e suo padre, il re Salman. All’accusa di Biden, bin Salman ha negato ogni responsabilità, ha fatto sapere il presidente Usa. Secondo quanto riferito dal ministro degli esteri Saudita Adel Al-Jubeir, i due hanno discusso di diritti umani nel loro colloquio. Ha fatto notizia la scelta di Biden di non stringere la mano a bin Salman, preferendo battergli il pugno. Secondo l’intelligence Usa, sarebbe ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) «Ho detto alMohammed binche penso sia personalmenteper l’uccisione di». A dirlo è Joea Gedda dopo l’incontro di oggi con ildell’e suo padre, il re. All’accusa di, binha negato ogni responsabilità, ha fatto sapere il presidente Usa. Secondo quanto riferito dal ministro degli esteriAdel Al-Jubeir, i due hanno discusso di diritti umani nel loro colloquio. Ha fatto notizia la scelta didi non stringere la mano a bin, preferendo battergli il pugno. Secondo l’intelligence Usa, sarebbe ...

