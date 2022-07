Bibione | un anno dopo nuovo enorme incendio nella pineta | Villeggianti in salvo buttandosi in mare

(Di venerdì 15 luglio 2022) - Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco da molte località del Veneto per fronteggiare le fiamme, visibili anche da Trieste. Nessuna coinvolta e non ci sono stati feriti

- Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco da molte località del Veneto per fronteggiare le fiamme, visibili anche da Trieste. Nessuna coinvolta e non ci sono stati feriti... difficilmente spiegabile, considerando che gli ascensori sono stati realizzati oltre unfa", ... soccorso un 51enne Spaventoso incendio a, 8 turisti si gettano nel fiume. Monitoraggio dell'... Bandiere Blu 2022: le spiagge più belle del Veneto dove andare al mare. Tra Adriatico e laguna Altissima la colonna di fumo. L’allarme è scattato alle 14:30. Sul posto i vigili del fuoco di Portogruaro, Latisana, Lignano, Mestre, Udine, Padova, Rovigo e Vicenza. Oltre ad un canadair ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Vasto incendio a Bibione: otto persone salve per essersi lanciate in acqua. FOTO e VIDEO ...