Besseghini | A fine 2021 poco più del 60% dei domestici elettrici sul mercato libero

(Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Nel, come negli anni precedenti, si conferma un progressivo e costante accesso dei clienti finali al, tanto che alladell'annopiù del 60% deie il 71% degli altri clienti connessi in bassa tensione hanno scelto di essere serviti da un fornitore nel. Questi dati trovano coerenza anche per il settore del gas naturale, dove aanno più del 60% deirisulta servita nel". Ad affermarlo è Stefano, il presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in occasione della relazione annuale dell'Arera. "E' ...

Agenzia askanews

Per tali ragioneha evidenziato che l'Autorita' "ritiene importante che da subito ci si ... liquidità e significatività dei valori, è salito da 19,3 e/MWh a inizio anno a 106,1 e/MWh a...Si è fatto un maggiore ricorso agli stoccaggi e aanno i prelievi sono risultati di 1.591 ...ha anche puntualizzato come "i prezzi dell'energia mai riscontrati in precedenza, con il ... L'Autorità per l'energia: saranno un autunno e un inverno difficili, preparare i piani di crisi sempre per la fine tutela nell’elettrico: a gennaio 2023 le microimprese e artigiani e a gennaio 2024 i domestici”. Ad affermarlo è Stefano Besseghini, il presidente dell’Autorità di Regolazione per ...Questi dati trovano coerenza anche per il settore del gas naturale, dove a fine anno più del 60% dei domestici risulta servita nel mercato libero”. Ad affermarlo è Stefano Besseghini, il presidente ...