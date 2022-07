Berlusconi "cancella" il Monza degli eroi: ecco chi farà scendere in campo | Guarda (Di venerdì 15 luglio 2022) Nessuno, conoscendo Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, si sarebbe potuto sorprendere nel vedere un mercato importante da parte del Monza, promosso per la prima volta nella sua storia in serie A. Ma quello che sta facendo il club brianzolo nelle trattative va oltre a ogni aspettativa. D'altronde, nel debutto in campionato del 13 agosto contro il Torino, il tecnico Giovanni Stroppa potrà schierare un undici titolare che ha poco, pochissimo da spartire con la formazione che ha vinto i playoff di serie B solo un mese e mezzo fa (in finale contro il Pisa). Dopo aver cambiato volto a difesa e centrocampo, infatti, ora il re del mercato Galliani vuole concludere l'opera con i colpi da novanta in attacco e le ultime indiscrezioni parlano di due trattative parallele per Andrea Pinamonti dell'Inter e Andrea Petagna del Napoli. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Nessuno, conoscendo Silvioe Adriano Galliani, si sarebbe potuto sorprendere nel vedere un mercato importante da parte del, promosso per la prima volta nella sua storia in serie A. Ma quello che sta facendo il club brianzolo nelle trattative va oltre a ogni aspettativa. D'altronde, nel debutto in campionato del 13 agosto contro il Torino, il tecnico Giovanni Stroppa potrà schierare un undici titolare che ha poco, pochissimo da spartire con la formazione che ha vinto i playoff di serie B solo un mese e mezzo fa (in finale contro il Pisa). Dopo aver cambiato volto a difesa e centro, infatti, ora il re del mercato Galliani vuole concludere l'opera con i colpi da novanta in attacco e le ultime indiscrezioni parlano di due trattative parallele per Andrea Pinamonti dell'Inter e Andrea Petagna del Napoli. Il ...

Pubblicità

carmen_distaso : RT @rimmel83837671: Ma di chi fece cadere il governo in piena pandemia regalandoci salvini e berlusconi al governo ne vogliamo parlare? L'… - InfinitoIsacco : RT @rimmel83837671: Ma di chi fece cadere il governo in piena pandemia regalandoci salvini e berlusconi al governo ne vogliamo parlare? L'… - EnneLuisa : RT @rimmel83837671: Ma di chi fece cadere il governo in piena pandemia regalandoci salvini e berlusconi al governo ne vogliamo parlare? L'… - tabarro63 : RT @rimmel83837671: Ma di chi fece cadere il governo in piena pandemia regalandoci salvini e berlusconi al governo ne vogliamo parlare? L'… - faber65c : RT @rimmel83837671: Ma di chi fece cadere il governo in piena pandemia regalandoci salvini e berlusconi al governo ne vogliamo parlare? L'… -