BeReal | tra i giovani spopola il nuovo social senza filtri dove “vince” la verità

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 15 luglio 2022) “In un’epoca in cui tutti vogliamo essere migliori e tutti siamo prigionieri dello sguardo degli altri, darci la possibilità di fare schifo è un atto rivoluzionario”. È un diritto che rivendica con orgoglio la comica romana Michela Giraud che, nel 2021, espose sul palco de ‘Le Iene’ il suo monologo sulla libertà di essere sé stessi. Quante le volte in cui abbiamo aperto Instagram e ci siamo trovati davanti fisici scolpiti, case e lavori da sogno, e quante le volte in cui ci siamo guardati allo specchio e abbiamo pensato: “perché io no?”. Certe prigioni, legate soprattutto all’aspetto esteriore, sono recenti e connesse alla nascita deimedia, che hanno contribuito a plasmare una società di mercato costituita da una narrazione dei corpi tossica e ingannevole. È vero, il primo a istituire un canone di bellezza fu lo scultore greco Policleto di Argo nel V secolo ...