Beppe Sala replica a Chiara Ferragni: "Problema di sicurezza a Milano? Non condivido quello che dice". Lei: "Mio sfogo da cittadina privilegiata" (Di venerdì 15 luglio 2022) A Chiara Ferragni "non rispondo. Non condivido quello che dice, è un'opinione". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l'allarme sulla sicurezza in città lanciato dall'imprenditrice digitale qualche giorno fa sulle sue pagine social. L'occasione per la replica è arrivata a margine dell'evento conclusivo per i 30 anni della Fondazione Cariplo: "Le mie risposte sono sempre attraverso il lavoro. Lavoreremo ancora di più, non condivido quello che lei dice ma capisco che sia un tema delicato e che c'è una sensibilità della città – ha spiegato il primo cittadino -, questo è un periodo difficile. Nel colloquio quotidiano con i sindaci delle grandi città del mondo, ...

