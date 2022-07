Beppe Fiorello insultato: “Prima celebri Padre Pio su Rai1 e poi vai al Pride di Palermo?” (Di venerdì 15 luglio 2022) Beppe Fiorello: l’attore protagonista delle fiction Rai ha provocato disappunto nei confronti di alcune persone per aver fatto da madrino, ovvero da testimonial, al Palermo Pride. Gli è stato rimproverato di aver celebrato Padre Pio qualche giorno Prima, poi di aver partecipato ad un evento, ancora a parere di alcuni, in disaccordo con la religione cristiana. Ecco più nel dettaglio cosa gli hanno detto e cosa ha risposto Beppe.



