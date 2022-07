Benzina e diesel, oggi nuovi ribassi: metano in salita (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Prosegue la discesa sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali di Benzina e diesel che hanno chiuso ieri ancora in calo, arrivano nuovi movimenti al ribasso sui prezzi raccomandati: oggi è Eni a tagliare di 2 centesimi entrambi i carburanti. Continua quindi l’assestamento al ribasso dei prezzi alla pompa di Benzina e diesel. Sempre in salita invece i prezzi medi del metano auto. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 14 luglio, il prezzo medio nazionale praticato della Benzina in modalità self è 2,009 euro/litro (2,013 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,989 e 2,015 euro/litro ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Prosegue la discesa sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali diche hanno chiuso ieri ancora in calo, arrivanomovimenti al ribasso sui prezzi raccomandati:è Eni a tagliare di 2 centesimi entrambi i carburanti. Continua quindi l’assestamento al ribasso dei prezzi alla pompa di. Sempre ininvece i prezzi medi delauto. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 14 luglio, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self è 2,009 euro/litro (2,013 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,989 e 2,015 euro/litro ...

