Benevento | quattordici reti al Cascia | poker per lo ‘squalo’ Forte

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Prima amichevole stagionale per ildi Fabio Caserta che nel ritiro diha affrontato e sconfitto con un netto 14-0 la rappresentativa locale dell’Usd. In evidenza l’attaccante Francesco, autore di unnel primo tempo. Doppiette per Improta e Vokic. La prima marcatura stagionale è del nuovo acquisto Koutsoupias, andato a segno dopo soli sei minuti. In rete anche i giovani Thiam Pape, Rossi e Prisco. In serata i sanniti hanno scoperto anche il cammino che li attende nel prossimo campionato di serie B. Debutto in casa con il Cosenza, si chiude sempre al Ciro Vigorito contro il Perugia. IL TABELLINO DIMarcatori: 6’pt Koutsoupias, 13’pt, 33’pt, 38’pt e 43’pt ...