Belmonte Calabro | al via la nuova edizione di Crossings Il tema è “Sformarsi sul territorio” | “Così diamo vita a nuovi spazi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 luglio 2022) Al via la quintadi, l’appuntamento che ogni anno mette in dialogo le diverse comunità e i diversi individui che vivono e si incrociano a, in provincia di Cosenza, dove nel tempo è nata la comunità di BelMondo. Per il 2022 ilè “sul“: dal 17 al 24 luglio una campagna di reclutamento per “cercare abitanti di confini dinamici”, cioè ‘coloro che abbiano vocazione multi-potenziale e persone che cooperino a vicenda per darea un nuovoo pubblico’. Lo spiegano gli organizzatori, l’iper-collettivo Rivoluzione delle Seppie: si tratta di comunicatori relazionali, agenti di prossimità, sciamani della burocrazia, apparecchiatori di piazze o fautori del tempo libero. La ...