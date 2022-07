Belen festeggia al mare il primo compleanno di Luna Marì

Leggi su blog.libero

(Di venerdì 15 luglio 2022) Una bellissima torta rosa con tanto di palloncini e dolcetti a tema, un numero uno realizzato con i fiori e tante prelibatezze per ildi. La secondogenita die Antonino Spinalbese spegne una candelina e la Rodriguez ha voluto una festa dedicata, senza tralasciare nulla. Nella villa con piscina di Albarella ci sono i nonni Veronica e Gustavo e il fratello Santiago. Ma fino a pochi giorni prima c’erano anche Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il buen retiro per la famiglia Rodriguez è ancora sul delta del Po dove già l’anno scorsosi era rifugiata prima e dopo il parto. Una bellissima villa con piscina immersa in un parco, lontana dal caldo afoso di Milano e perfetta per ospitare tutta la ciurma. Persino i cagnolini di casa ...