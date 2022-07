Bel capolavoro | non c' è che dire Marcello Sorgi umilia Conte | ecco il prezzo della sua follia

(Di venerdì 15 luglio 2022) La scelta del M5s di non partecipare al voto sul Dl Aiuti prima alla Camera e poi al Senato ha spinto Mario Draghi a dimettersi e a riconoscere che "una maggioranza di unità nazionale non c'è più". Ad analizzare i possibili scenari èsu La Stampa. Secondo l'editorialista, infatti, o si riesce ad andare avanti con questo governo - con o senza i grillini - oppure Mattarella sarà costretto a sciogliere le Camere e a innuove elezioni a ottobre. Tuttavia, secondo, la prospettiva in caso di elezioni non è proprio positiva. Tutt'altro. "Sarebbe un disastro, è inutile nasconderlo, anche nel caso di un risultato chiaro che consenta la rapida formazione di un nuovo governo - ha spiegato il giornalista -. Tra insediamento del nuovo Parlamento (minimo: un mese), consultazioni, incarico, ...

