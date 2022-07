Beach volley, World Tour 2022 Espinho. Rossi/Carambula ripartono dal Portogallo: possibili novità e obiettivo Europei (Di venerdì 15 luglio 2022) Riparte dal Portogallo la corsa di Enrico Rossi e Adrian Carambula che, a un mese dall’ultimo match perso ai sedicesimi dei Mondiali contro i cileni Grimalt/Grimalt, tornano in campo (unica coppia italiana iscritta) nel Challenge di Espinho con l’obiettivo di iniziare a preparare l’Europeo. Ancora non c’è l’ufficialità ma pare che la coppia azzurra sia in procinto di cambiare lo staff tecnico con la rinuncia alla guida del brasiliano Ricardo: sono attesi sviluppi nei pRossimi giorni con il possibile ingresso nell’area tecnica di Gianluca Casadei. Gli azzurri sono teste di serie numero 2 del torneo e avranno un debutto tutto sommato abbordabile visto che nella semifinale affronteranno i turchi Mermer/Urlu, reduci dal Challenge di Lecce dove si sono fermati ai quarti di finale. ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Riparte dalla corsa di Enricoe Adrianche, a un mese dall’ultimo match perso ai sedicesimi dei Mondiali contro i cileni Grimalt/Grimalt, tornano in campo (unica coppia italiana iscritta) nel Challenge dicon l’di iniziare a preparare l’Europeo. Ancora non c’è l’ufficialità ma pare che la coppia azzurra sia in procinto di cambiare lo staff tecnico con la rinuncia alla guida del brasiliano Ricardo: sono attesi sviluppi nei pmi giorni con il possibile ingresso nell’area tecnica di Gianluca Casadei. Gli azzurri sono teste di serie numero 2 del torneo e avranno un debutto tutto sommato abbordabile visto che nella semifinale affronteranno i turchi Mermer/Urlu, reduci dal Challenge di Lecce dove si sono fermati ai quarti di finale. ...

