Beach volley, World Tour 2022, Cirò Marina. Alfieri/Sacripanti: stop in qualificazione. Calì/Tega: avanti tutta (Di venerdì 15 luglio 2022) L'Italia non vede ingrandirsi il suo contingente nel tabellone principale ma saluta già la prima qualificazione certa alla fase ad eliminazione diretta nel quarto e ultimo Future in programma sul territorio nazionale in questa estate intensa che si disputa a Cirò Marina. Alfieri/Sacripanti non riescono a ripetersi dopo l'ottimo quinto posto di Lecce e si fermano al secondo turno delle qualificazioni. La coppia azzurra (unica iscritta alle qualificazioni) ha iniziato con una vittoria convincente 2-0 (21-17, 21-19) contro i temibili svizzeri Hagenbuch/Broch ma si è fermata di fronte al binomio francese Patte/Platre, coppia giovane e promettente, che si è imposta nella sfida decisiva per l'ingresso in main draw con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-18). Nel tabellone principale c'è già la prima buona notizia ...

