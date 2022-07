Basket | disappunto Fip su vincolo sportivo ' Differire norma al 2025'

Pubblicità

PistoiaSport

"Il presidente federale e tutto il consiglio - si legge nel comunicato della Fip - rappresentano il propriocirca l'entrata in vigore al 1° luglio 2023 della norma che abroga l'istituto ...Il Poz , invece, a sorpresa nuovo coach delazzurro, convoca Recalcati, 76 anni, per ... non ha mancato di evidenziare il suo' Un Mondiale senza l' Italia E' un brodo ... Joonas Riismaa dice addio al Pistoia Basket Infine il consiglio ha espresso disappunto per le novità in materia di vincolo sportivo. È stata infatti resa nota una bozza dello schema di decreto contenente le disposizioni integrative e ..."Il presidente federale e tutto il Consiglio rappresentano il proprio disappunto circa l'entrata in vigore al 1° luglio 2023 della norma che abroga l'istituto del vincolo sportivo nonostante le ...