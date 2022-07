Barcellona | il ds | 'Dembélé ha convinto i suoi agenti ad accettare un'offerta inferiore'

Pubblicità

eImudo : Ma poi alla fine il Chelsea chi prende a destra se Raphinha va a Barcellona, Dembele ha rinnovato col Barcellona e… - zazoomblog : Barcellona Alemany: «Dembele? I suoi agenti dovevano adattarsi a nuove regole» - #Barcellona #Alemany: #«Dembele? - TUTTOJUVE_COM : DS Barcellona: 'Dembele ha convinto i suoi agenti ad accettare un'offerta più bassa' - SciabolataFFP : Dovrebbe essere del 46% circa la riduzione sull'ingaggio base che Dembélé ha accettato per rinnovare per altri due… - Spina14_acm : Reparto offensivo Barcellona ad oggi: Raphinha, Dembele, Aubameyang, Depay, Ansu Fati, Ferran Torres e volendo si… -

...di Dembele Mateu Alemany ha parlato del rinnovo di Dembele con ilin conferenza stampa. LE PAROLE - "La situazione era chiara, non ci sono mai stati dubbi sulla continuità disul ...Commenta per primo Secondo quanto riferisce il Daily Express , il Tottenham continua ad essere sulle tracce dell'attaccante delMemphis Depay , in uscita dopo il rinnovo di Dembelé e l'arrivo di Raphinha. Sotto contratto fino al 2023, l'olandese viene valutato 20 milioni di euro dagli Spurs.