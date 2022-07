Bambino prodigio si laurea in fisica a 11 anni | le sue teorie potrebbero cambiare il corso della storia

Pubblicità

Svagaia : RT @maddamasu: Lui è Mozart,bambino prodigio,aveva una memoria formidabile. Rischiò la scomunica per aver trascritto dopo un solo ascolto i… - blqries : @suscettibilee va bene che è il tuo bambino prodigio ma non è così agile - maddamasu : Lui è Mozart,bambino prodigio,aveva una memoria formidabile. Rischiò la scomunica per aver trascritto dopo un solo… - BPezzano : @RichbonesE C'é un detto popolare che riguarda un bambino prodigio che iniziò a fare i primi passi a 21 anni?? (A fi… - tabarro63 : RT @sildibartolomeo: Laurent Simons si è laureato con lode in Fisica all’età di 11 anni all’Università di Anversa lo scorso anno. Il bambin… -

... giovanebrasiliano, la prestigiosa Montreux Guitar Competition. Musicista eclettico, dopo aver cominciato a studiare la chitarra da, è in seguito diventato polistrumentista, ...Dovrebbe stare in prima media ma ha già conseguito la prima laurea in fisica e un master in fisica quantistica. Il 12enne del Belgio Laurent Simons è un piccoloed è ormai diventato famoso in tutto il paese. L'anno scorso ha conseguito la laurea in fisica presso l'Università di Anversa e adesso ha aggiunto alla sua brillante carriera anche un master ... Laurent Simons, il piccolo Einstein prende un master in fisica quantistica. Ha solo 12 anni: «Ora studierò med Ora, però, potrebbe avere un erede. Laurent Simons, bambino prodigio belga già noto da anni per il suo quoziente intellettivo altissimo (145, il massimo), sì è recentemente laureato a 11 anni in ...Dovrebbe stare in prima media ma ha già conseguito la prima laurea in fisica e un master in fisica quantistica. Il 12enne del Belgio Laurent Simons è un piccolo prodigio ...