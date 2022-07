Bambini ballano e giocano sui binari della ferrovia mentre passa il treno | le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza

(Di venerdì 15 luglio 2022) Ledidelggio a livello di Wantage Road a Grove, nel sud dell’Inghilterra, hanno ripreso un gruppo dichesuiunad alta velocità. Il filmato mostra uno dei ragazzini salutare e ballare provocatoriamente all’indirizzo del. Gli uominidi Network Rail, la società che gestisce l’infrastrutturaria in Gran Bretagna, hanno scoperto l’accaduto grazie alla segnalazione del conducente di un, che accortosi disui, ha dovuto usare il freno di emergenza. L'articolo proviene da Il ...

nvashira : qualcuno mi può spiegare cos’è che stanno facendo nei primi 7 secondi di video non ballano così male nemmeno i bamb… - GINA32451015 : RT @Gazzettino: Bambini ballano sui binari, il 'gioco' al passaggio del treno ad alta velocità - Gazzettino : Bambini ballano sui binari, il 'gioco' al passaggio del treno ad alta velocità - SimoSrs10 : @DannyArmellini4 @trash_italiano E poi se neanche quei 47 bambini di 12 anni che vanno ai suoi concerti cantano e ballano ci sarà un motivo - micios68 : I bambini cantano e ballano dopo aver vinto il turista per sempre #blocconavale subito #rimpatri immediato -

Nella clip girata dalle telecamere di sorveglianza, i" e si scatenano sui binari, divertendosi giusto un attimo prima del passaggio di un treno ad alta velocità . Il conducente del ...... disponibili posti a sedere non prenotabili) a fare da cornice a street food, giochi pere ... Protagoniste assolute, ovviamente, le due ragazze che, oltre a cantare, per due oree ... Bambini ballano sui binari, il gioco al passaggio del treno ad alta velocità Paura tra le autorità inglesi per una possibile nuova challenge che potrebbe spopolare: bambini che ballano sui binari del treno ...Le autorità inglesi sono preoccupate dopo il video pubblicato dall'ente che gestisce la rete ferroviaria britannica. Nella clip girata dalle telecamere di sorveglianza, mostra ...