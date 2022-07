Avete mai visto Gemma Galgani nel giorno delle sue nozze? Eccola a poco più di 20 anni (Di venerdì 15 luglio 2022) Avete mai visto Gemma Galgani nel giorno delle sue nozze? Ecco la protagonista di Uomini e Donne Over a poco più di 20 anni. È una delle regine assolute di Uomini e Donne da più di dieci anni. Gemma Galgani è, ormai, protagonista assoluta della trasmissione di Canale 5 targata Maria De Filippi. Trasmissione dove, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 15 luglio 2022)mainelsue? Ecco la protagonista di Uomini e Donne Over apiù di 20. È unaregine assolute di Uomini e Donne da più di dieciè, ormai, protagonista assoluta della trasmissione di Canale 5 targata Maria De Filippi. Trasmissione dove, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

Giorgiolaporta : Un tribunale italiano definisce il #vaccino invasivo del #dna. Davvero avete obbligato milioni di italiani a iniett… - enpaonlus : Grazie per l’invito, #maAncheNo.Avete ragione:alberi e piante “infestanti” non le avete sradicate voi,le dune non l… - RadioItalia : Avete mai sentito il pubblico cantare così forte?! Puó succedere solo durante il tour di Ultimo! ????? B R I V I D… - cibia3 : RT @La_Bianconera: Avete mai visto una cosa del genere? No! ?? Pezzo meraviglioso! ?????? #Pogba - patty1261 : RT @madforfree: @PoliticaPerJedi Non ve la potete mica cavare con le scuse. Dovete avere le palle di dire che le vostre scelte politiche no… -