Auxerre | UFFICIALE | arriva il portiere Costil

Pubblicità

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Come riportato sui propri canali social, l'ha ufficializzato l'arrivo a parametro zero del difensore classe '93, Denys Bain . Arriva nel club francese dopo l'esperienza al Brestois.... acquisti più cari dei Reds Annunciato dal Benfica con un comunicato, Darwin Nunez sarà ... NEWS E TRATTATIVE IN TEMPO REALE 26) DJIBRIL CISSÉ Prezzo: 20 mln euro Provenienza:Stagione:... UFFICIALE: Auxerre, rinforzo per la difesa. Preso a costo zero Bain, ex Brest Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...