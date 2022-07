Auto, l’Europa perde il 13,7% di immatricolazioni da inizio anno (Di venerdì 15 luglio 2022) Rispetto al periodo pre-Covid manca un terzo dei volumi - Tutte in terreno negativo le case produttrici, fa eccezione Hyundai che cresce del 12,6% da gennaio e si avvicina al 10% della quota di mercato Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 15 luglio 2022) Rispetto al periodo pre-Covid manca un terzo dei volumi - Tutte in terreno negativo le case produttrici, fa eccezione Hyundai che cresce del 12,6% da gennaio e si avvicina al 10% della quota di mercato

