Auriemma: “Kvaratskhelia meglio di Insigne. Kim vuole solo il Napoli. Lunedì potremmo annunciare Ostigard” (Di venerdì 15 luglio 2022) Raffaele Auriemma ha commentato la prima uscita di Kvaratskhelia e ha risportato alcune notizie sulla trattativa Napoli-Kim CALCIOMERCATO Napoli. Raffaele Auriemma ai microfoni di Radio Marte ha riportato le ultime sul calciomercato del Napoli: Auriemma SICURO: KIM vuole solo IL Napoli, HA STREGATO GIUNTOLI “Il Napoli sta discutendo con l’agente di Kim, che è molto riservato. Il giocatore vuole soltanto il Napoli, vuole giocare la Champions ed ha fatto innamorare Giuntoli. Il problema è la clausola rescissoria, circa 20 milioni, che il Fenerbache gli ha fatto firmare per tutelarsi. Il Rennes vuole pagare la clausola, ma Kim ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 15 luglio 2022) Raffaeleha commentato la prima uscita die ha risportato alcune notizie sulla trattativa-Kim CALCIOMERCATO. Raffaeleai microfoni di Radio Marte ha riportato le ultime sul calciomercato delSICURO: KIMIL, HA STREGATO GIUNTOLI “Ilsta discutendo con l’agente di Kim, che è molto riservato. Il giocatoresoltanto ilgiocare la Champions ed ha fatto innamorare Giuntoli. Il problema è la clausola rescissoria, circa 20 milioni, che il Fenerbache gli ha fatto firmare per tutelarsi. Il Rennespagare la clausola, ma Kim ...

Pubblicità

sscalcionapoli1 : Auriemma su Kvaratskhelia: “Non me ne voglia Insigne, ma lui crea superiorità numerica” - zazoomblog : Auriemma su Kvaratskhelia: ” È la giusta opzione per sostituire Insigne. Novità su Ostigard” - #Auriemma… - BiagiomF : Auriemma su Kvaratskhelia: 'Non me ne voglia Insigne, ma lui crea superiorità numerica' Lo spiegate ad Ariemma che… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Auriemma: ' Kim vuole solo il Napoli, ma c’è un ostacolo, Kvaratskhelia ha qualità e personalità' https://t.c… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Auriemma: ' Kim vuole solo il Napoli, ma c’è un ostacolo, Kvaratskhelia ha qualità e personalità' https://t.c… -